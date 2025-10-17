Ako koristite e-mail, reagirajte odmah: Stručnjaci izdali novo upozorenje o kibernetičkim prijevarama

Objavljeno je novo upozorenje za sve korisnike e-pošte.

Svatko tko koristi Gmail, Yahoo ili Outlook trebao bi obratiti pozornost na nova pravila koja su upravo objavili stručnjaci iz Action Frauda, prenosi N1. Riječ je o savjetima koji bi vam mogli pomoći da izbjegnete da postanete žrtva kibernetičkog kriminala.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Najvažnije što trebate zapamtiti prije nego što otvorite novu skupinu pristiglih poruka jest – „stanite“ i razmislite.

Vrlo je lako otvoriti poruku i nasjesti na prijevaru klikom na poveznicu ili odgovorom na e-mail, no to vas može dovesti u ozbiljnu opasnost.

Prevaranti konstantno smišljaju nove metode

Prevaranti neprestano smišljaju nove metode napada – šalju poruke koje izgledaju kao da dolaze od obitelji ili prijatelja, ili pak pokušavaju zastrašiti korisnike upozorenjima o navodnim kaznama ili zatvaranju računa.

Kako bi pomogli korisnicima da ostanu sigurni, Action Fraud je objavio tri ključna pravila kojih se svakako vrijedi pridržavati.

Ta pravila uključuju oprez prije odgovaranja i izbjegavanje pozivanja brojeva navedenih u poruci.

Tri pravila od Action Frauda

Prekinite kontakt – ne odgovarajte, ne klikajte na poveznice, ne zovite brojeve iz poruke i ne šaljite nikakve uplate.

Provjerite autentičnost – ne koristite brojeve ili adrese iz poruke; umjesto toga potražite kontakt-podatke na službenoj web stranici.

Prijavite sumnjivu poruku – prije nego što obrišete e-mail, prijavite sumnjivu poruku

Ovaj posljednji savjet može biti presudan jer može spriječiti da i drugi postanu žrtve prijevare.