"Ako je ovo jesen u Splitu, ozbiljno razmišljamo da ovdje prezimim": Nevjerojatni prizori sa splitskih Bačvica

UžIako nas do kalendarske jeseni dijele tek četiri dana, Split danas živi u punom ljetnom ritmu. Temperatura mora dosegla je 25 °C, a zraka oko 30 °C, što je izmamilo brojne kupače i sunčaličare na kultne Bačvice.

Plaža je prepuna domaćih i stranih gostiju, more je mirno i ugodno, a valovi su danas zamijenjeni smijehom i razgovorom na pijesku. Dok jedni uživaju pod crvenim suncobranima, drugi hvataju zadnje ljetne zrake na ručnicima uz more ili ispijaju piće u obližnjim kafićima.

Prema podacima DHMZ-a, more u Splitu tijekom dana doseglo je gotovo 25 °C, što je temperatura koja parira vrhuncu ljeta. I dok nas jesen kalendarski stiže 23. rujna, atmosfera na Bačvicama jasno poručuje – ljeto se još ne predaje.

„Prekrasno je, more je baš toplo, kao usred kolovoza. Došli smo iz Zagreba i nismo očekivali ovakvo vrijeme, ali evo, uživamo svaki trenutak“, kazala nam je mlada obitelj s djecom dok su slagali kockice u plićaku.

A među kupačima smo sreli i dvije strankinje koje su na plažu došle iz Skandinavije. „Nama je ovo kao sauna na otvorenom, samo s boljim pogledom“, rekla je kroz smijeh jedna, dok je druga dodala: „Ako je ovo jesen u Splitu, ozbiljno razmišljamo da ovdje prezimimo.“

Sunčani rujanski dani, toplo more i prepuna plaža podsjećaju da Split i nakon glavne turističke sezone ostaje grad u kojem je kupanje i uživanje uz more moguće gotovo do samog kraja rujna.