Ako imate ovaj kuhinjski uređaj, odmah ga vratite u trgovinu!

Iz Državnog inspektorata (DIRH) obavijestili su potrošače o povlačenju kuhinjskog uređaja zbog opasnosti prilikom korištenja.

Riječ je o proizvodu Friteza na ulje, robne marke Switch ON, serijskog broja 1267663-5221, DF-G0201.

Proizvođač je njemački Kaufland Stiftung & Co., a uvoznik i distributer je Kaufland Hrvatska, koji ujedno proizvod stavlja na tržište.

Povlači se zbog postojanja opasnosti od požara i opeklina, zbog previsokih temperatura ulja tijekom ispitivanja zagrijavanja, piše N1.

Državni inspektorat izdao je obveznu mjeru zabrana stavljanja proizvoda na tržište i povlačenje proizvoda s tržišta.

Potrošače su upozorili da prestanu upotrebljavati proizvod te se obratite trgovcu kod kojeg je proizvod kupljen.