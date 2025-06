Ako idete na ovu plažu u Kaštelima dobro otvorite oči: "Pogledajte ovo - djeca se tu kupaju, ljudi će se ozlijediti!"

Na plažu Resnik u Kaštel Štafiliću nekom je pametnjakoviću palo na pamet da dogura teški betonski blok u sam plićak, kako bi privezao svoj brod.

- U moru, tek par metara od obale pri samom ulazu u more kojeg koriste kupači s malom djecom je nalivena betonska kocka, površine 1 m2, te spuštena u more kao uteg za vezanje brodova - kaže čitateljica za Morski.hr te za sve krivi vlasnika obližnje vile.

- Kocka je oštrih rubova, ozbiljno nagrđuje i blokira ovu malu prirodnu pješčanu lagunu te je neoznačena. Predstavlja opasnost za ozljede djece i odraslih - kaže i tvrdi da su svjedoci - kupači vidjeli vlasnika vile kako danima nalijeva betonsku kocku te ju je tokom noći uz pomoć bagera ubacio u more. Molim vas jeli ovo legalno? - pita se čitateljica i označava da se objekt nalazi točno OVDJE, kako bi ga lakše pronašla Lučka kapetanija.

Naravno da nije legalno, jer nitko ne može dobiti dozvolu za postavljanjem vlastitih betonskih vezova ili priveza u more ili bilo gdje na pomorsko dobro na svoju ruku.

Kazne za nagrđivanje i betoniranje pomorskog dobra u Hrvatskoj

Kazne za ovakav čin propisane su novim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a iznosi su značajno povećani posljednjih godina kako bi se spriječila daljnja devastacija obale.

Novčane kazne za pravne osobe:

Za gradnju građevina na pomorskom dobru bez potrebnog ugovora o koncesiji ili posebnoj dozvoli, pravna osoba može biti kažnjena novčanom kaznom od 33.000 do 130.000 eura.

Ako pravna osoba ograničava ili isključuje opću upotrebu pomorskog dobra, ili ga zaposjeda za sebe ili drugoga, kazna iznosi od 6.000 do 130.000 eura.

Za neuklanjanje nezakonito postavljenih objekata na pomorskom dobru u ostavljenom roku, kazne mogu biti i do 1.000.000 kuna (oko 130.000 eura).

Kazne za fizičke osobe i obrtnike:

Fizička osoba koja gradi na pomorskom dobru bez pravne osnove može biti kažnjena s 1.000 do 6.000 eura.

Obrtnici za iste prekršaje mogu biti kažnjeni s 20.000 do 66.360 eura.

Dodatne mjere:

Graditelj ili investitor dužan je o svom trošku ukloniti nezakonito izvedene zahvate temeljem rješenja inspektora.

Nezakonito postavljeni betonski blokovi i drugi zahvati na pomorskom dobru ne mogu se legalizirati i moraju se ukloniti.

Kazne za lokalnu samoupravu i odgovorne osobe:

Jedinica lokalne samouprave koja ne spriječi devastaciju ili ne obavijesti inspekciju može biti kažnjena s 50.000 do 250.000 kuna (oko 6.600 do 33.000 eura), a odgovorna osoba u tijelu s 10.000 do 50.000 kuna (1.300 do 6.600 eura)