Ako Dalić odluči otići, ovo je prvi favorit za novog izbornika Hrvatske

Budućnost Zlatka Dalića nakon Svjetskog prvenstva u Americi i dalje je nepoznata. Zapravo, sve je na Daliću, koji će sam odlučiti hoće li otići ili ostati do idućeg Eura 2028.

A ako Dalić odluči napustiti izborničku klupu, prema pisanju Sportskih novosti, najozbiljniji kandidat za nasljednika je Slaven Bilić.

Legendarni hrvatski nogometaš tako bi ponovno sjeo na klupu Vatrenih, s koje je otišao nakon Eura 2012.

Bilić je trenutačno bez posla, ali izborničku klupu zasigurno bi odmah prihvatio. Hrvatska je pod Bilićem igrala sjajan nogomet, a svi se sjećaju Eura 2008., gdje smo prema mišljenju mnogih trebali otići sve do velikog finala, no dogodila se ta Turska, piše gol.hr.