Ako automobil ima ovakvu registracijsku oznaku, prometna kamera je neće snimiti

Pametne prometne kamere uvedene su kako bi održavale red na cestama. Kako tehnologija napreduje, međutim, pojavljuju se i sve sofisticiraniji načini da vozači izbjegnu kazne. Najnoviji trend u Velikoj Britaniji stavlja u fokus vozače koji su pronašli način da svoje registracijske tablice učine "nevidljivima".

Prema britanskim medijima, problem se odnosi na tzv. "ghost plates" - registracijske tablice s reflektirajućim premazom koje kamere ne mogu prepoznati. Neke varijante koriste reflektirajuće materijale ili mehanizme za prekrivanje koji ometaju ANPR (Automatic Number Plate Recognition) sustave, prenosi N1.

Suprotno tome, popularni stilovi poput 3D i 4D pločica - s ispupčenim ili laserski oblikovanim slovima - predstavljaju estetske inovacije i nisu dizajnirane da "zbune" kamere. One su legalne, sve dok ispunjavaju tehničke i vizualne standarde.

Što kažu propisi i tehnologija?

Ghost plates (nevidljive pločice):

Korištenje reflektirajućih folija, specijalnih navlaka ili mehanizama koji sprječavaju čitanje registracije od strane kamera smatra se protuzakonitim u Ujedinjenom Kraljevstvu. Vlasti planiraju drastičnije kazne – do 1.000 funti i 6 kaznenih bodova za prekršitelje, a prodavači takvih rješenja već su pod nadzorom.

3D i 4D pločice:

Ove modne pločice imaju slojevita slova koja estetski odskaču, ali su i dalje u potpunosti čitljive kamerama ako ispunjavaju standard BS AU 145e (puna crna slova, reflektirajuća pozadina, oznaka proizvođača itd.).

Automatsko prepoznavanje pločica (ANPR):

ANPR sustavi funkcioniraju pomoću kamera i softvera za OCR, a često koriste i infracrveno osvjetljenje kako bi čitali registarske pločice u svim uvjetima. Ako ne uspiju automatski prepoznati broj, u većini slučajeva snimku provjerava čovjek, što ipak vodi do kazne.

Vozači koji pokušavaju izbjeći kazne koristeći ghost plates riskiraju ozbiljne posljedice — ove pločice su protuzakonite i pojačan nadzor je već na vidiku. Nasuprot njima, 3D i 4D pločice nisu trik za kamere: riječ je o legalnom estetskom trendu, sve dok ispunjavaju tehničke standarde i ostaju čitljive.