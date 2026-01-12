Akcija splitske policije: Oduzeto više od 1,1 kilograma droge

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske proveli su tijekom proteklih dana više odvojenih postupanja usmjerenih na suzbijanje zlouporabe droga i spriječvanje daljnje ulične preprodaje, u kojima je kazneno prijavljeno ukupno pet osoba, a oduzeta je veća količina različitih vrsta droge.

U prvom slučaju, na području Splita, provedeno je kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjakom koji je višestruki ponavljač kaznenih djela iz domene droga s elementima nasilničkog ponašanja kod kojeg je pretragom stana pronađeno i oduzeto oko 415 grama marihuane, 11,5 grama kokaina te manja količina heroina, kao i pribor povezan s daljnjom distribucijom droge. Osoba je kazneno prijavljena zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama te je predana pritvorskom nadzorniku.

Na području Solina policijski službenici su pretragom obiteljske kuće kod 19-godišnjaka pronašli i oduzeli 271 gram marihuane i digitalnu vagu s tragovima droge. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

U Podgori je provedeno postupanje nad 25-godišnjakom kod kojeg je pronađeno oko 400 grama marihuane i pet grama amfetamina, uz digitalnu vagu s tragovima droge. Osoba je kazneno prijavljena zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te je dovedena pritvorskom nadzorniku, a sud ga je pustio na slobodu te predmet stavio u redovni postupak.

Na području Makarske izvršena je pretraga stana koju koriste dvoje užih članova obitelji u kojem je pronađeno i oduzeto ukupno 34,75 grama marihuane i digitalna vaga, zbog čega je protiv 21-godišnje osobe podnesena kaznena prijava redovnim putem. Pronađeno je i vatreno oružje te streljivo, te je protiv 51-godišnjeg podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštenog posjedovanja oružja i streljiva.

Ukupno je u navedenim postupanjima oduzeto više od 1,1 kilogram marihuane, kao i manje količine kokaina, heroina i amfetamina. Kriminalistička istraživanja provedena su u suradnji više ustrojstvenih jedinica.