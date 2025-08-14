Akcija dijeljenja vode i ovog petka na Lučkom

Hrvatska turistička zajednica ponovo je odlučila organizirati akciju dijeljenja besplatne vode putnicima na naplatnoj postaji Lučko, i to ovog petka 15.8., na blagdan Velike Gospe, kada se očekuje pojačan promet zbog početka produženog vikenda, ali i radi visokih temperatura.

"Mnogi građani, kao i turisti, iskoristit će neradni petak za odlazak na put, a brojnima od njih počinje i godišnji odmor. Ovom simboličnom akcijom nastojimo osigurati dodatnu brigu i osvježenje svima onima koji će srce kolovoza provesti u hrvatskim destinacijama", izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, dodajući kako se na ovaj jednostavan način oblikuje pozitivno turističko iskustvo u našoj zemlji.

Akcija se, kao i ranije, provodi u suradnji s Hrvatskim autocestama.

Dodajmo kako prema podacima sustava eVisitor u Hrvatskoj trenutno boravi više od milijun gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji i na Kvarneru. Gledano prema destinacijama, trenutno najveći broj gostiju imaju Rovinj, Medulin, Vir, Umag i Poreč.