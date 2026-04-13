Akcija darivanja krvi u Splitu: Crveni križ i HEP pozivaju građane na Mertojak

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Split ovog tjedna organizira terensku akciju darivanja krvi u suradnji s Klubom dobrovoljnih darivatelja krvi HEP-a.

Akcija će se održati u srijedu, 15. travnja 2026. godine, u vremenu od 8 do 12 sati, u prostorijama dispečerskog centra HEP-a na Mertojaku, na adresi Poljička 73.

Organizatori pozivaju sve građane dobre volje da se odazovu i pridruže ovoj humanoj akciji te na taj način pomognu onima kojima je krv najpotrebnija.

Krv mogu darovati sve zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina.

Iz Crvenog križa unaprijed zahvaljuju svim darivateljima na njihovoj „zlatnoj kapi“ koja može spasiti život.