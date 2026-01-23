Akcija darivanja krvi na Kamenu s posebnim iznenađenjem: evo što očekuje najsretnijeg darivatelja

Gradsko društvo Crveni križ Split u suradnji s MO Kamen organizira akciju darivanja krvi koja će se održati u subotu, 24. siječnja 2026. godine, u prostorijama Mjesnog odbora Kamen na adresi Svetog Mihovila 52 u Splitu. Akcija će trajati od 13 do 16 sati, a pozvani su svi građani dobre volje koji žele svojim darivanjem pomoći onima kojima je krv najpotrebnija.

Osim plemenitog čina spašavanja života, organizatori su za darivatelje pripremili i posebno iznenađenje. Naime, najsretniji darivatelj će dobiti Rebićev dres.

Akcija se održava pod sloganom „Spasi život, daruj krv“, a svi zainteresirani pozvani su da se odazovu i postanu dio ove hvalevrijedne inicijative.