Akcija darivanja krvi na Građevinskom fakultetu u Splitu: Darujte krv i spasite život

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Split u suradnji s DDK Udrugom bivših studenata i prijatelja Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije – FGAG organizira akciju darivanja krvi.

Akcija darivanja krvi održat će se 25. studenoga 2025. (utorak) od 10:00 do 15:00 sati u prostoru zgrade Građevinskog fakulteta, Ulica Matice hrvatske 15, Split.

Pozivamo sve ljude dobre volje da se priključe akciji darivanja krvi i svojim plemenitim činom pomognu osigurati zalihe krvnih pripravaka pacijentima u KBC-u Split.

Unaprijed zahvaljujemo za svaku vašu zlatnu kap.

Krv mogu darovati sve zdrave osobe od 18 do 65 godina starosti.