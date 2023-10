Akcija čišćenja „It’s not water, it’s more“ uklonila s plaže Pantan 400 kilograma otpad

Ujedinjeni pod motom "It’s not water, it’s more" Sunce i Biotherm u akciji čišćenja prikupili 400 kilograma otpada kraj Trogira.

Na plaži Pantan kraj Trogira 19. listopada 2023. više od 50 sudionika prikupilo je 400 kilograma otpada. Automobilske gume, građevinski i poljoprivredni otpad, obuća, razne vrste metala, staklo, pa čak i kauč, a najviše različitih plastičnih predmeta uklonjeno je u sklopu "It’s not water, it’s more" akcije čišćenja.

Osim što ugrožava ekološku ravnotežu, morski otpad također ima ozbiljne posljedice po ljudsko zdravlje, gospodarstvo i održivost prirodnih resursa. Cilj je akcije čišćenja podizanje razine svijesti o brojnim prijetnjama i negativnom utjecaju zagađenja na morske ekosustave.

– Plaža Pantan močvarno je stanište za mnoge ptice, stoga je tolika količina plastike zabrinjavajuća. Ptice se mogu zapetljati u razne vrste plastičnih predmeta kao što su plastične vrećice, omote, ribarske mreže i druge vrste otpada. Ovakvi incidenti često rezultiraju ozljedama ptica, uključujući ozljede krila, nogu ili kljunova, što može ozbiljno utjecati na njihovu sposobnost preživljavanja u divljini. – rekla je organizatorica Tea Kuzmičić Rosandić, stručna suradnica Sunca.

U posljednjih nekoliko desetljeća, svijest o važnosti očuvanja ptica diljem svijeta kontinuirano raste jer je tisuće ptica i njihovih staništa u opasnosti. Od rujna 2018. godine traje projekt LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“. Projekt ima ambicioznu svrhu – razumjeti i procijeniti ključne negativne utjecaje koji pogađaju populacije morskih ptica te namjerava pomoći proglasiti nova morska područja očuvanja značajna za ptice (POP područja).

– Naše Jadranske ptice gregula, kaukal i sredozemni galeb suočavaju se s brojnim prijetnjama, uključujući prisutnost morskog otpada. No, zadovoljstvo nam je što smo barem jedan mali dio zaštićenog područja prirode oslobodili od otpada. – zaključila je Kuzmičić Rosandić.

– Zagađenje otpadom svih vrsta voda svjetski je problem stoga je Biothermu važno ulagati u ovakve akcije. Nakon prošlogodišnje uspješne akcije čišćenja u suradnji sa Suncem, Biotherm je podigao svoju ljestvicu održivosti. Od ove godine na odabranim Müller lokacijama u Splitu, Zagrebu, Rijeci i Zadru mogu se pronaći Biotherm jedinice za reciklažu. Donesite praznu ambalažu bilo kojeg branda ili proizvoda i reciklirajte je u Biotherm jedinici za reciklažu i tako brinite o prirodi i okolišu. – kazala je Enrica Dukić, Biotherm PR, Community & Digital Specialist.

Sudionicima je na Kozjaku, kod Planinarskog doma Malačka, održana edukacija o morskim pticama i očuvanju mora, a na Pantanu su saznali koliko je određenim predmetima potrebno vremena za razgradnju u prirodi.

Zajedničkim snagama nevladinog i privatnog sektora gradimo svijet u kojem more i njegova zaštita ostaje naš najveći saveznik i najcjenjeniji dar. Ujedinjeni u brizi za hrvatska morska staništa i ptice koje ih nastanjuju, imamo moć donošenja pozitivnih promjena. Svaka akcija, ma koliko mala, ima velik utjecaj na očuvanje našeg okoliša.

"It’s not water, it’s more" - to je naša poruka i zajednički cilj za bolju budućnost našeg planeta - poručili su.