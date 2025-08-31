"Ajme, kakve noge" – Severina objavila slike s odmora koje su raspametile pratitelje

Severina ovih je dana uživala na Capriju, što je otkrila objavom na svom Instagram profilu. Pjevačica je pratiteljima pokazala video i niz fotografija kojima je dočarala opuštenu atmosferu otočkog ljeta. Posebno je zaintrigirala modnim odabirom – mini haljinom s natpisom Portofino, koja se savršeno uklopila u mediteranski ugođaj.

“Kad si na Capriju, obuci Portofino haljinu”, našalila se uz objavu. Komentari obožavatelja nisu izostali – nizali su se komplimenti poput “Bella”, “Najljepša žena na najljepšem mjestu” i “Brutalno izgledaš”, dok su mnogi već počeli nagađati kako će i njen koncert u Areni biti pravi spektakl.

Haljina kao razglednica

Haljina koju nosi Severina dolazi iz radionice Dolce & Gabbane i izrađena je od luksuzne svile. Krojem podsjeća na klasičnu mini haljinu koja nježno prati liniju tijela bez naglašavanja struka, pa djeluje ležerno, ali sofisticirano.

Tkanina je ukrašena motivima razglednica s obale Portofina – sunčanim prizorima, morskim plavetnilom i prepoznatljivom arhitekturom – zbog čega odjevni komad djeluje poput modne uspomene s putovanja. Ručno izrađeni detalji, kristalni vez i aplikacije od organdija, kao i niz sitnih kristalnih gumbi na stražnjoj strani, dodatno naglašavaju luksuzan karakter kreacije.

Stajling je upotpunjen crnom Hermès Kelly torbicom i sandalama Dolce & Gabbane iz Capri kolekcije, modelom Sophia, koje krase morski motivi – školjke u bijeloj i plavoj boji te crveni koralji. Pjevačica je sve zaokružila naušnicama u obliku križa, crnim sunčanim naočalama te nizom narukvica i prstenja.