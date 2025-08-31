Close Menu

"Ajme, kakve noge" – Severina objavila slike s odmora koje su raspametile pratitelje

"Najljepša žena na najljepšem mjestu", pišu joj

Severina ovih je dana uživala na Capriju, što je otkrila objavom na svom Instagram profilu. Pjevačica je pratiteljima pokazala video i niz fotografija kojima je dočarala opuštenu atmosferu otočkog ljeta. Posebno je zaintrigirala modnim odabirom – mini haljinom s natpisom Portofino, koja se savršeno uklopila u mediteranski ugođaj.

“Kad si na Capriju, obuci Portofino haljinu”, našalila se uz objavu. Komentari obožavatelja nisu izostali – nizali su se komplimenti poput “Bella”, “Najljepša žena na najljepšem mjestu” i “Brutalno izgledaš”, dok su mnogi već počeli nagađati kako će i njen koncert u Areni biti pravi spektakl.

Haljina kao razglednica

Haljina koju nosi Severina dolazi iz radionice Dolce & Gabbane i izrađena je od luksuzne svile. Krojem podsjeća na klasičnu mini haljinu koja nježno prati liniju tijela bez naglašavanja struka, pa djeluje ležerno, ali sofisticirano.

Tkanina je ukrašena motivima razglednica s obale Portofina – sunčanim prizorima, morskim plavetnilom i prepoznatljivom arhitekturom – zbog čega odjevni komad djeluje poput modne uspomene s putovanja. Ručno izrađeni detalji, kristalni vez i aplikacije od organdija, kao i niz sitnih kristalnih gumbi na stražnjoj strani, dodatno naglašavaju luksuzan karakter kreacije.

Stajling je upotpunjen crnom Hermès Kelly torbicom i sandalama Dolce & Gabbane iz Capri kolekcije, modelom Sophia, koje krase morski motivi – školjke u bijeloj i plavoj boji te crveni koralji. Pjevačica je sve zaokružila naušnicama u obliku križa, crnim sunčanim naočalama te nizom narukvica i prstenja.

