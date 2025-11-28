Ahmetović: "Plenković je šef kriminalne bande koja hara Hrvatskom"

Saborska zastupnica Mirela Ahmetović oglasila se na Facebooku nakon uhićenja Andrije Mikulića i najnovijih političkih smjena, iznoseći niz oštrih optužbi na račun premijera Andreja Plenkovića i HDZ-a. U statusu je Mikulićevo uhićenje povezala s, kako tvrdi, dugogodišnjim političkim kadroviranjem u Državnom inspektoratu te zaštitom interesa bliskih vladajućima.

Ahmetović poručuje da ju razvoj događaja ne iznenađuje. "Nisam iznenađena uhićenjem Andrije Mikulića. Podsjetit ću – Državni inspektorat je ponovno ustrojen samo da se njega namiri, on je bio Plenkovićev kadar", napisala je. U nastavku tvrdi kako je godinama upozoravala na nezakonitosti oko kamenoloma u Omišlju, za koje ističe da su bile u nadležnosti Mikulićeva Inspektorata.

"Kao saborska zastupnica godinama sam upozoravala na ilegalni kamenolom u Omišlju. Godinama! To je bilo u nadležnosti Andrije Mikulića. Vidim da su uz njega sad uhićena dva vlasnika kamenoloma. Ništa se nije poduzimalo. Zašto? Jer Plenkovićeva banda štiti svoje interese, a građani ostaju prepušteni sami sebi", stoji u statusu.

Zastupnica SDP-a smatra da aktualne smjene u državnom sustavu nisu rezultat reformi ni međunarodnih obveza, nego unutarnjih obračuna u HDZ-u. "Ove smjene nisu zbog OECD-a, nisu reformski potezi – nego premijer šalje poruku ekipi unutar HDZ-a koja mu radi o glavi", napisala je. Dodaje i da Mikulićevo uhićenje vidi u širem političkom kontekstu: "Kao što je uhićenje Andrije Mikulića predmet nečeg drugog, a to je čuveni 'lex AP' koji vrijedi samo za novinare i građane, ali ne vrijedi za Plenkovića."

Ahmetović u statusu tvrdi i da informacije iz institucija cure prema premijeru. "Informacije cure prema Plenkoviću i naravno da je iz DORH-a došla informacija: 'Drugovi, dolazi vrijeme ćorke!' – da se izrazim onim figurama koje voli upotrebljavati Andrej Plenković kad se obraća saborskim zastupnicima", navodi.

U drugom dijelu objave prelazi na stanje javnih usluga i standard građana, koje izravno povezuje s načinom upravljanja državom. "Građani će plaćati skuplje dopunsko osiguranje, a zdravstvo je sve lošije. Građani čekaju poštu koja nikad ne dolazi. Građani gledaju vlakove koji kasne godinama", piše Ahmetović, dodajući kako premijer, prema njezinu mišljenju, podcjenjuje javnost: "A premijer misli da smo idioti i da ćemo progutati sve što njegova PR kuhinja servira… Plenković pokušava vlastite građane napraviti moronima s ovim blesavim pričicama i opravdanjima."

Zaključno, Ahmetović iznosi najteže optužbe na račun premijera: "Plenković je šef kriminalne bande koja hara Hrvatskom. On je capo di tutti capi. On je uništio ovu zemlju svojim kadroviranjem. On je uništio Hrvatsku", napisala je u završnici statusa.