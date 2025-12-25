Agent o Hajdukovom tinejdžeru: "Bit će jedan od najboljih braniča na svijetu"

Talijanski novinar Fabrizio Romano objavio je da Inter želi Hajdukova 18-godišnjeg stopera Branimira Mlačića. Iako milanski klub nije jedini zainteresiran, čini se da je odlučio preuzeti inicijativu. Na stolu je navodno ponuda teška ukupno 5 milijuna eura, uključujući bonuse, za koju se Inter nada da će biti dovoljna za početak pregovora.

Navodno sportski direktor Intera Piero Ausilio i njegovi suradnici imaju jasan plan za Mlačića. Ideja je dovesti ga u Milano i u početku ga staviti na raspolaganje treneru Stefanu Vecchiju u U23 momčadi. Dugoročno, vide ga kao potencijalno pojačanje i za prvu momčad koju vodi Cristian Chivu. Talijanima je o Mlačiću pričao hrvatski nogometni agent Leo Dragičević.

"Branimir Mlačić pokazuje kvalitetu koja raste iz utakmice u utakmicu. Moderan je obrambeni igrač. Uskoro će biti jedan od najboljih braniča na svijetu. Njegova cijena raste svaki dan. Prvi put sam ga gledao u Hajdukovoj U-19 momčadi i odmah sam primijetio mnoge dobre karakteristike, prenosi Index.

Jak je u skoku, dobro igra s loptom, ima impresivnu tehniku. Sad igra kao da ima 500 utakmica za prvu momčad Hajduka. Užitak ga je gledati. Prate ga veliki klubovi, a na Branimiru i njegovoj obitelji je da odluče gdje bi mu najbolje bilo nastaviti karijeru. Najbolje bi bilo da ode u klub u kojem neće biti samo broj, nego će igrati", rekao je Dragičević za Tuttomercatoweb.

Tko je Branimir Mlačić?

Mlačić je rođen u Trogiru te je počeo trenirati u akademiji nogometnog kluba Trogir 1912. S 11 godina preselio se na Poljud, gdje je nastupao za mlađe uzraste. Ovog ljeta dobio je poziv u prvu momčad Hajduka te je postao standardan član sastava koji vodi Gonzalo Garcia.

Na početku sezone uskočio je u prvu postavu uslijed problema s odlascima i ozljedama stopera, da bi kasnije zadržao status jednog od najvažnijih igrača. Početkom studenog potpisao je novi ugovor s Hajdukom do ljeta 2029. godine.

Međunarodni centar za sportske studije (CIES) u studenom je objavio popis U-20 braniča prema uspješnosti u zračnim duelima. Mlačić se našao na petom mjestu. CIES je njegove zračne sposobnosti ocijenio s 88.7 od mogućih 100, a u SHNL-u je u tom trenutku po utakmici osvajao 2.7 zračnih duela uz uspješnost od 73 posto.