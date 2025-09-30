Afganistan odsječen od svijeta: Talibani ugasili internet i telefone

Afganistan je jutros gotovo u potpunosti ostao bez komunikacija sa svijetom. Internetske i telefonske mreže u cijeloj zemlji prekinute su nedugo nakon što su talibanske vlasti najavile gašenje pristupa internetu radi, kako tvrde, borbe protiv “nemoralnih aktivnosti”. Ova odluka izazvala je val panike među milijunima građana te još dublju izolaciju zemlje, piše CNN.

Prekid potvrđen

Prema podacima organizacije Netblocks, u ponedjeljak navečer isključene su brojne mreže, što je dovelo do gotovo potpunog prekida interneta za 43 milijuna stanovnika. Afganistanci u inozemstvu već od jučer ne uspijevaju doći do svojih obitelji, dok su u utorak ujutro otkazani i neki dolazni letovi za Kabul.

“Nemamo nikakvu komunikaciju. Ne znamo jesu li naši bližnji sigurni”, rekao je za CNN Mohammad Hadi, Afganistanac koji od 2019. živi u Indiji. Prema njegovim riječima, među dijasporom se širi osjećaj panike jer su i telefonske linije ugašene.

Televizija Tolo News izvijestila je da je došlo do ozbiljnih problema u njihovu radu, dok agencije AP i AFP navode da ne mogu kontaktirati svoje dopisništvo u Kabulu.

Povratak na stara pravila

Ovo je najopsežniji i najkoordiniraniji prekid komunikacija otkako su talibani ponovno preuzeli vlast 2021. godine. Mnogi u Afganistanu strahuju od povratka na pravila iz 1990-ih, kada su zabranjeni televizija i satelitski prijemnici.

Iako nije poznat puni opseg ni tehnički uzrok prekida, talibanski dužnosnici ranije su upozorili da će “zbog sprječavanja nemoralnih aktivnosti” ograničiti internet. Guverner pokrajine Balkh, Haji Zaid, izjavio je ranije ovog mjeseca da odluka dolazi izravno od vrhovnog vođe Mawlawija Haibatullaha Akhundzade.

Osobne priče i posljedice

Afganistanska novinarka Wahida Faizi, koja živi u Danskoj, rekla je da je gubitak kontakta s obitelji težak udarac. “Možda smo se žalili na spor internet, ali sada shvaćam koliko su i kratki videopozivi bili dragocjeni.”

Aktivisti upozoravaju da bi gašenje mreža moglo ozbiljno ugroziti zemlju koja se već suočava s humanitarnom krizom. Posebno su pogođene djevojčice kojima je zabranjeno školovanje nakon šestog razreda, a koje su se oslanjale na online nastavu.

“Tišina je zaglušujuća”

Sabena Chaudhry iz organizacije Žene za afganistanske žene (WAW) izjavila je da prekid ne samo da gasi komunikaciju, nego i “oduzima Afganistancima glas”.

Na društvenoj mreži X oglasila se i Mariam Solaimankhil, članica vlade u egzilu: “Srce me boli – naš narod je odsječen, a svijet ostavljen u mraku.” Pozvala je Elona Muska da omogući Starlink u Afganistanu, ističući da bi to bio jedini način za zaobilaženje talibanske cenzure. Trenutno, međutim, Starlinkova usluga ondje nije dostupna.