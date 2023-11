ADVENTURA S KAUČA DIŽE I ONE NAJIZBIRLJIVIJE Na šibenskom adventu pleše se svaki dan - preko 30 izvođača nastupit će do Nove godine

Hram, freekind., Lu Jakelić, Filmmusicorkestar, Black Coffee & Uršula Najev, samo su neki od izvođača koji će uz one najavljene u prvom valu, zasvirati na zadnjoj etaži najboljeg adventa na obali – šibenske Adventure! Do otvaranja se broji sitno, a pred publikom u Parku Roberta Visianija još je novosti i iznenađenja koje će upotpuniti blagdanski doživljaj i s kauča dignuti i one najizbirljivije, jer – zabavnije je GREENtati uz društvo, dobru glazbu i finu papicu!

Kompletan program i satnicu koncerata provjerite na webu Adventure

Da Matija Cvek & The Funkensteins 1. prosinca otvaraju Adventuru svi već jako dobro znaju, a uz njih organizatori Adventure u prvom valu objavili su da u Park stižu; Gina & The Gee Gee's, Balkan Zoo & Nina Ćorić, Neno Belan & Fiumens, Nika Turković, Kuzma & Shaka Zulu te Ljetno kino!

"Plesat ćemo skoro svaki dan Adventure, a dosad najavljenim izvođačima pridružuju se Lu Jakelić, duo freekind., alternativni pop bend kids from the sky, zagrebački Filmmusicorkestar, najpopularniji jazz sastav u Hrvatskoj Black Coffee kojima se pridružuje pjevačica Uršula Najev, bend The Kulash, cover bend Soulwarmers, vokal dobro poznat na hrvatskoj sceni Nikola Marjanović - ovaj put s Joe Pandur Triom, domaći bend Sigmund, vodički Spectrum, te Big band Šibenik.

Tu je naravno tradicionalni maratonski koncert Fenixa na Badnjak, dok na Silvestrovo u Parku svira šibenski cover bend Teke Yeke, a prvog dana 2024. neponovljivi Hram! Kompletan program i satnicu koncerata provjerite na webu Adventure", poručuju organizatori šibenskog adventa koji se ove godine održava u organizaciji Tvrđave kulture Šibenik, uz potporu Grada Šibenika i Turističke zajednice Grada Šibenika.

Tu je i drugo izdanje Hajskul džuboksa koje donosi nastup šibenskih srednjoškolskih bendova, večer u

organizaciji Gimnazije Antun Vrančić, dok je ekipa iz Takeovera pripremila dva tematska partyja, Trash i 80's! Plesat će se u više navrata i uz domaćeg DJ-a Baku koji u Park donosi zvukove Funky towna, Studia 54 i legendarne diskoteke Veslo!

Najmlađi će se zabavljati, učiti i družiti u Kući umjetnosti Arsen

"Svi oni natjecateljski raspoloženi na svoje će doći 17. prosinca kada je na programu tradicionalni događaj bez kojeg ne možemo zamisliti Adventuru – Fritulada, te jedan koji ove godine ima svoje prvo izdanje - Adventura RUN! U jutarnjim satima zagrijavamo se na naše dvije utrke, GREENtavica i GREENtulja, a popodne uz tople, mekane fritule, uz puno smijeha i dobrog društva karakterističnih za Frituladu – poručuju organizatori Adventure.

Dok se u Parku pleše, pjeva, jede, natječe, druži i gušta u svim blagdanskim čarima, najmlađi će se zabavljati, učiti i družiti u Kući umjetnosti Arsen gdje se ove godine održava radionički program u sklopu šibenskoga adventskoga sajma, prigodno nazvan Arsenturica. Nezaobilazna štacija Adventure na kojoj je uvijek posebno veselo i živahno, klizalište na Poljani koje će radit sve do 7. siječnja i to svakim danom od 9 do 23 sata!

I to nije kompletan program Adventure, stoga pratite naše društvene mreže, Facebook i Instagram te Adventurin web! Kao što smo najavili, vrhunac svega bit će novogodišnji party pod nazivom 321 FEST za koji su nedavno objavljeni headlineri - Parov Stelar i Stereo MC's! 321 FEST posljednja tri dana i tri noći u godini na dvije pozornice okupiti strana i domaća imena. Tko će još nastupiti na pozornici ispred katedrale, a tko na onoj u Parku, objavit ćemo uskoro, stoga stay tuned", zaključuju Adventurini organizatori.