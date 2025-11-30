Adventska čarolija u Sinju: Prva svijeća donijela radost i zajedništvo

Na Trgu kralja Tomislava u Sinju, u subotu 29. studenoga, svečano je upaljena prva adventska svijeća, simbol nade i iščekivanja. Obred je predvodio gvardijan i upravitelj Svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske, fra Marinko Vukman, a svijeću su zapalili gradonačelnik Miro Bulj, zamjenik gradonačelnika Denis Bobeta, učenici i profesori Tehničko-industrijske škole Ruđera Boškovića te predstavnici udruga Sinjski ferali, SRMA, Cjelovit život i Udruge roditelja i udovica poginulih branitelja.

Program je započeo u 18 sati nastupom višestruko nagrađivanih Sinjskih mažoretkinja, uz prigodne radionice u Palacini i bogatu gastronomsku ponudu – sinjski uštipci, fritule, medenjaci, topli napitci i kuhano vino dodatno su obogatili blagdanski ugođaj.

Od 16 sati, u zgradi Palacine, koja je bila pretijesna za sve zainteresirane posjetitelje, održane su prve prigodne radionice iz ciklusa mozaik programa “Ususret Božiću“. Prijavljeni sudionici imali su priliku plesti krtole (košare) s Ivankom Munivranom i Ljiljom Vojković, članicama KUD Krenica iz Gale, ukrašavati medenjake s Ankicom Župić, naučiti plesti s članicama Sinjskih ferala: Gogom, Martinom i Mojrom, a najmlađi su uživali u pričaonici i igraonici s Melani Glavinić.

Dijelić atmosfere i čarolije adventske večeri donosimo kroz objektiv Roka Pavlinušića, pogledajte fotografije koje prenose toplinu zajedništva i radost početka najljepšeg dijela godine.