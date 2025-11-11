Advent u Imotskoj krajini ima bogati glazbeni program. Stižu velika imena

Zmijavci ponovno postaju središte božićne čarolije! Od 19. prosinca 2025. do 3. siječnja 2026. posjetitelje očekuju nezaboravni koncerti, vrhunski glazbenici, bogat dječji program, mirisi blagdanske hrane i pravo zajedništvo koje ovaj Advent čini posebnim.

Na pozornicu u Zmijavcima stižu Dalmatino, Dražen Zečić, Petar Grašo, Andrea Šušnjara, Mate Bulić, Giuliano i Diktatori, Ziggy Band, Adi Šoše, Milan Terze, Josip Ivančić, DJ 43EVER i mnogi drugi. Svaka večer donosi novu energiju, osmijehe i emocije koje povezuju sve generacije.

Uz glazbeni dio, pripremljen je i poseban dječji program “Aktivno i sretno djetinjstvo u Zmijavcima” s kazališnim predstavama, klaunovima, radionicama i podjelom poklona na Badnjak.