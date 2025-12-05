Advent u Dugopolju: Glazba, druženje i blagdanski ugođaj za sve generacije

U Općini Dugopolje priprema se adventsko druženje uz raznovrstan program za sve posjetitelje. Advent u Dugopolju počinje ovaj petak, 5. prosinca, uz nastup grupe Dalmatino koja će zabavljati publiku od 20:00 h na središnjem Trgu domovinske zahvalnosti (preko puta zgrade OŠ Dugopolje). Program se nastavlja u nedjelju, 7. prosinca na istoj lokaciji, gdje se priprema glazbena kulisa uz atmosferu Blues&Wines od 18:30 h.

Adventski ugođaj sprema se i u župnoj crkvi sv. Mihovila arkanđela, gdje će se održati adventski koncert KUD Pleter i gosti, u subotu 13. prosinca s početkom u 18:30 h.

Za ljubitelje obiteljske atmosfere, na programu je adventsko druženje u naselju Kotlenice (ispred zgrade područne škole) u subotu 20. prosinca od 16:30 h.

Sutradan, u nedjelju 21. prosinca, na Trgu domovinske zahvalnosti pripremit će se tradicionalni blagdanski ručak u 16:00 h, nakon kojeg će Motomrazovi (MK Saranjsek Zagora) zabavljati mališane u 16:30 h. Advent u Dugopolju završava glazbenim nastupom Hrvatskih Ruža i Josipa Ivančića, koji je na programu 21. prosinca u 19:00 h također na središnjem trgu.

Ulaz na sve manifestacije je slobodan. Detaljnije informacije o navedenim događanjima pronaći ćete na službenim stranicama organizatora.

Dobrodošli na adventsko druženje u Dugopolje!