Advent u Dugopolju: Dalmatino na Trgu domovinske zahvalnosti, sutra Blues&Wines

U Općini Dugopolje priprema se adventsko druženje uz raznovrstan program za sve posjetitelje.

Večeras je na programu nastup grupe Dalmatino koja će zabavljati publiku od 20 sati na središnjem Trgu domovinske zahvalnosti (preko puta zgrade OŠ Dugopolje). Program se nastavlja u nedjelju, 7. prosinca na istoj lokaciji, gdje se priprema glazbena kulisa uz atmosferu Blues&Wines od 18.30 sati.

Adventski ugođaj sprema se i u župnoj crkvi sv. Mihovila arkanđela, gdje će se održati adventski koncert KUD Pleter i gosti, u subotu 13. prosinca s početkom u 18.30 sati.

Za ljubitelje obiteljske atmosfere, na programu je adventsko druženje u naselju Kotlenice (ispred zgrade područne škole) u subotu 20. prosinca od 16.30 sati.

Sutradan, u nedjelju 21. prosinca, na Trgu domovinske zahvalnosti pripremit će se tradicionalni blagdanski ručak u 16 sati, nakon kojeg će Motomrazovi (MK Saranjsek Zagora) zabavljati mališane u 16.30 sati. Advent u Dugopolju završava glazbenim nastupom Hrvatskih Ruža i Josipa Ivančića, koji je na programu 21. prosinca u 19 sati htakođer na središnjem trgu.

"Ulaz na sve manifestacije je slobodan. Detaljnije informacije o navedenim događanjima pronaći ćete na službenim stranicama organizatora. Dobrodošli na adventsko druženje u Dugopolje!", poručuju organizatori