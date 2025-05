Adrian Petričević osvojio Beograd, a sad slijedi drift spektakl u Splitu!

Splitski vozač Adrian Petričević prošlog je vikenda zasjao na najvišem postolju u Beogradu, gdje je u sklopu prestižne drift serije Day of Champs odnio uvjerljivu pobjedu. Vozač Autokluba One More Time i član Moneylord Drift Teama dominirao je natjecanjem od početka do kraja – već u kvalifikacijama briljirao je s impresivnih 94 boda, a zatim suvereno došao do finala i zasluženo slavio.

Ovo mu je šesti ulazak u finale ove sezone i čak peta pobjeda, čime potvrđuje status jednog od najboljih drift vozača u regiji.

– Sve je ovo dio priprema za europsku scenu, gdje ove godine planiram nastupiti na tri velika međunarodna natjecanja. Cilj nam je jasan – osvojiti Kup Hrvatske, međunarodno prvenstvo i seriju Day of Champs, izjavio je Petričević nakon utrke.

Njegov uspjeh nije slučajan – iza njega su mjeseci ozbiljnog rada, kako na stazi, tako i izvan nje. Uz pomoć iskusnog inženjera i trkača Martina Mustapića te čitavog Moneylord Drift Teama, Adrian iz vikenda u vikend potvrđuje vrhunsku formu i profesionalni pristup.

Drift spektakl pod Marjanom – Split, 31.5. i 1.6.

Petričević, zajedno s klupskim kolegama Ivom Znaorom i Tomom Ostojićem, nastupit će pred domaćom publikom i boriti se za nove bodove u Kupu Hrvatske, gdje trenutno drže vodeću poziciju. Na splitskim Stinicama očekuje nas vikend pun dima, adrenalina i vrhunske vožnje! Subota je rezervirana za opušteno zagrijavanje uz automobile, glazbu i druženje s vozačima, a u nedjelju kreće prava akcija – međunarodni drift kup s najjačim imenima iz regije i borbom za rekordni nagradni fond.

Ulaznice su dostupne na Eventim.hr.