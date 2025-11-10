Adio vađenju tekućina i elektronike na aerodromu! Dalmatinska zračna luka uvodi skenere

Zračna luka Ruđera Boškovića prva u Hrvatskoj uvodi C3 skenere, što znači da putnici na kontroli više neće morati vaditi uređaje i tekućine iz svoje ručne prtljage. Iz zračne luke su potvrdili kako je u tijeku postupak javne nabave za šest rendgenskih uređaja najnovije generacije te šest ”body scanner“ uređaja, piše Croatian Aviation.

Prema uvjetima natječaja, svi uređaji moraju zadovoljiti najstrože europske kriterije detekcije zabranjenih predmeta te posjedovati certifikate relevantnih europskih službenih tijela koja reguliraju ovo područje. Ovo će dodatno ubrzati procese na zračnoj luci što će smanjiti gužve i čekanja.

Instalacija, testiranje i puštanje u rad novih sustava planirani su za treći kvartal 2026. godine. Tada će Zračna luka Ruđera Boškovića postati prva hrvatska zračna luka koja primjenjuje ovu razinu tehnološkog standarda te će se pridružiti nekolicini vodećih europskih zračnih luka koje već koriste napredne sustave.

Iz zračne luke ističu da je primarni cilj projekta povećanje razine sigurnosti u zračnom prometu, uz istodobno unaprjeđenje kvalitete usluge za putnike. Ova investicija pozicionira Zračnu luku Dubrovnik kao predvodnika u primjeni novih tehnologija u hrvatskom zračnom prometu, s obzirom na to da ostale zračne luke u Republici Hrvatskoj nemaju tehnologiju tog tipa u primjeni, niti su javno dostupni podaci o planovima nabave iste tehnologije u skorije vrijeme.