Adio, šjor Mili: Split se oprostio od Mihe Butterera

Na Lovrincu je danas ispraćen Miho Butterer.

Poznati sportski djelatnik, pedagog i profesor ostavio je dubok trag u školstvu i splitskom sportu, posebno u radu s mladima. Bio je, možda, jedan od posljednjih predstavnika naraštaja nogometne škole barba Luke Kaliterne, uz Slavka Lušticu, Biću Mladinića i Voju Kačića – vremena kada su se stvarale generacije hajdukovaca u dvoru ispod Stare murve, a kasnije i na Lavčevićevu igralištu, danas poznatom kao “na Dalmatinca”.

Bilo je to razdoblje školskih nogometnih prvenstava u Splitu. Mili, kako su ga zvali, upravo je na tim terenima pronalazio talente, koje je potom godinama usmjeravao i brusio. Mnogima je izgovorio rečenicu o kojoj je sanjalo svako splitsko dite: “Mali, dođi sutra u Hajduka.”

Na njegovu posljednjem ispraćaju, uz obitelj, prijatelje i poštovatelje, koje je predvodio katedralni župnik don Ante Mateljjan, okupili su se brojni bivši igrači i članovi velike hajdučke obitelji: Ivan Gudelj, Mišo Krstičević, Joško Španjić, Miro Borozan, Goran Vučević, koji se od svog prvog trenera oprostio i putem društvenih mreža. Među okupljenima bili su i Davor Zekan, Ante Ivković Zonzi, Petar Lovrić i Petar Bakotić.

Butterer je preminuo u 89. godini života. Mnogi će pamtiti susrete sa šjor Milijem na njegovim omiljenim mjestima u gradu, u Luxoru i Vivasu, odnosno “kod Đole”, gdje se godinama okupljao splitski nogometni puk.

Adio, šjor Mili. Pamtit ćemo Vas.