ADIO, BARBA MARIO! Preminuo 'legendarni ekonom' dalmatinskog nogometnog kluba

Iz HNK-a Šibenik oprostili su se od svog 'legendarnog ekonoma' Marijana Marija Veleglavca koji je preminuo u 89. godini života.

'Gospodin Marijan na Šubićevac je došao davne 1978. godine i punih 40 godina, sve do umirovljenja 2018., ostao simbol vjernosti, predanosti i tihe, ali neizmjerno važne snage našeg kluba.

Svojim svakodnevnim radom i prisutnošću obilježio je generacije i generacije igrača.

Kroz njegove ruke prošle su bezbrojne garniture dresova, kopački i opreme, ali i tisuće djece i nogometaša koji su stasali u hodnicima i svlačionicama Šubićevca.

Bio je više od ekonomа, bio je oslonac, svjedok vremena i dio obitelji HNK Šibenik.

Njegova predanost, skromnost i ljubav prema klubu ostat će trajno upisani u povijest Šibenika i u srcima svih koji su ga poznavali.

Posljednji ispraćaj održat će se 23. ožujka u 14 sati na mjesnom groblju u Žaboriću, dok je ispraćaj s gradskog groblja Kvanj predviđen u 13:30 sati.

HNK Šibenik ovim putem izražava iskrenu sućut obitelji i svima koji su imali čast dijeliti životni put s barba Marijanom.', napisali su iz Kluba.