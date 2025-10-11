ADAC otkriva 11 modela zimskih guma koje vozači trebaju izbjegavati

Kako se približava sezona zimskih guma, vozači diljem Europe počinju planirati zamjenu ljetnih pneumatika. No, najnoviji ADAC test zimskih guma donosi zabrinjavajuće rezultate – čak 11 modela potpuno je podbacilo i proglašeno nepreporučljivima za uporabu, upozorava njemački automobilski klub.

U testiranju je ispitano 21 model zimskih guma dimenzija 225/40 R18, s cijenama koje variraju od 93 do 177 eura po komadu. Međutim, gotovo polovica testiranih proizvoda dobila je loše ocjene, a 11 modela dobilo je ocjenu “nedovoljno” zbog izrazito loših performansi u barem jednoj ključnoj kategoriji – poput kočenja na mokroj cesti.

Primjerice, vozilo s najboljim gumama stalo je nakon 31 metar pri kočenju s 80 km/h na mokroj cesti, dok je automobil s najlošijim gumama na toj udaljenosti još uvijek vozio 45 km/h – što predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik, piše Fenix Magazin.

Rezultati testa: Tko je podbacio, a tko briljirao?

Osim 11 guma koje su u potpunosti pale na testu, dodatna četiri modela dobila su ocjenu “dovoljan”, što također ne ulijeva povjerenje. Deset modela dobilo je ocjenu “zadovoljavajuće”, dok je samo šest proizvoda ocijenjeno kao “dobro”, među kojima su:

Goodyear UltraGrip Performance 3 – ocjena 2,0 (cijena oko 171 €)

Michelin Pilot Alpin 5 – 2,1 (177 €)

Bridgestone Blizzak 6 – 2,2 (167 €)

Dunlop Winter Sport 5 – 2,4 (169 €)

Hankook Winter i*cept evo3 W330 – 2,4 (140 €)

Continental WinterContact TS 870 P – 2,5 (177 €)

Dva povoljnija modela dobila su zadovoljavajuće ocjene i mogu biti prihvatljiva opcija za vozače koji se rijetko susreću s teškim zimskim uvjetima:

Momo W-20 North Pole – ocjena 2,7 (115 €)

Matador MP93 Nordicca – 3,0 (110 €)

Nove regulative i savjeti za zamjenu

Od listopada 2024. u Njemačkoj vrijede nova pravila: sve zimske i cjelogodišnje gume moraju imati “Alpin” simbol, koji zamjenjuje staru oznaku “M+S”. U suprotnom, vozači riskiraju kaznu do 60 eura i kazneni bod, prenosi Fenix Magazin.

Vozači bi, prema preporuci ADAC-a, trebali ulagati u kvalitetne zimske gume, osobito ako često putuju po snijegom i ledom prekrivenim cestama. U blažim klimatskim zonama mogu se koristiti i neke od povoljnijih opcija, ali uz dodatni oprez – ili odustajanje od vožnje u ekstremnim uvjetima.