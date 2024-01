AC HOTEL BY MARRIOTT SPLIT ZAPOŠLJAVA NA ATRAKTIVNIM POZICIJAMA: Provjerite uvjete rada u najvišoj zgradi u Hrvatskoj

Marriott International, najveći i najprestižniji svjetski hotelski lanac u srpnju prošle godine debitirao je na hrvatskom tržištu sa svojim brendom AC Hotels u Splitu.

Riječ je o prvom AC hotelu u Hrvatskoj koji je smješten u Dalmatia Toweru, navišoj zgradi u Hrvatskoj, visokoj 135 metara koju je projektirao ugledni arhitekt Otto Barić.

S početkom nove kalendarske godine ali i priprema za predsezonu AC Hotel by Marriott Split otvorio je više radnih mjesta. Otvorena radna mjesta su: sobar/sobarica, spremač/spremačica, pomoćni radnik u domaćinstvu (m/ž), kuhar (m/ž) i pomoćni radnik u kuhinji (m/ž).

Detalje o uvjetima rada kao i prijavu za posao možete ispuniti OVDJE, a prijave je moguće uputiti i putem e-mail adrese hr@acmarriottsplit.com .

“Nudimo cjelogodišnji posao, konkurentnu plaću, stimulacije i mjesečne nagrade za postignute rezultate, plaćene putne troškove i osigurane tople obroke. Rad u AC Hotel by Marriott Split impresivno je iskustvo i nudi savršenu priliku za usavršavanje na osobnoj i profesionalnoj razini”, kazali su iz AC Hotela by Marriott Split.

Iz hotela su dodali i kako svi zainteresirani za rad mogu poslati i otvorene prijave za posao za ona radna mjesta koja trenutno nisu otvorena, a kandidati će biti pozvani na razgovor ukoliko se pokaže da njihovi životopisi i radno iskustvo oplemenjuju i obogaćuju AC Hotel by Marriott Split.

Inače, AC Hotel by Marriott Split prvi je City Business Hotel na Jadranu što znači da osim ljetne sezone aktivno radi i u zimskim te jesenskim mjesecima privlačeći korporativne goste ali i razne sajmove, konferencije te manifestacije. U samom Dalmatia Toweru osim AC Hotela by Marriott Split posluju i mnoge međunarodne IT tvrtke poput Ericsson Nikola Tesla s više od 600 stručnjaka što ovaj kompleks čini prvom i istinskom korporativnom zonom u Dalmaciji.

Dalmatia Tower monumentalna je građevina i u potpunosti ostakljena te se iz AC Hotela by Marriott Split iz svih soba pruža impresivan pogled na more, splitsku panoramu i čitav akvatorij. Suvremeni minimalistički dizajn 214 soba i apartmana omogućuje gostima da prostor koriste na način koji im najviše odgovara nudeći pritom dovoljno prostora za pohranu prtljage ili udobno radno mjesto.

U skladu s jadranskom kulinarskom scenom, AC Hotel by Marriott Split nudi okuse mediteranske kuhinje u restoranu Laureto pod vodstvom hrvatskog chefa Gorana Šikića. Cumano Bar nudi raznovrsne kreativne koktele i vremenske klasike s modernim twistom, uključujući signature AC Gin Tonic.

Ostali sadržaji uključuju 178 SPA s unutarnjim bazenom, saunom i parnom sobom te 325 četvornih metara prostora za sastanke koji mogu primiti do 240 ljudi. Gostima je na raspolaganju i teretana s modernom opremom Matrix.