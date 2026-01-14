73-godišnjakinja mora godinu dana u zatvor

Zagorska je umirovljenica s prebivalištem u Zlataru pravomoćno osuđena na uvjetnu zatvorsku kaznu uz obvezu da oštećenim osobama – ukupno ih je šestero – u roku od šest mjeseci vrati novac. Kako to nije učinila, sud joj je još u tri navrata produžio rokove za povrat novca. No, uzalud.

Sada je na zahtjev jednog oštećenika koji je ženi posudio dio tog novca sud opozvao uvjetnu presudu i umirovljenicu poslao na godinu dana bezuvjetnog zatvora. Osuđena je za više kaznenih djela prijevare.

Prevarena šestorka posvjedočila je kako od poznanice dosad nisu dobili ni centa od novca kojeg su joj posudili. Žena se na sudu požalila kako im nije ništa platila jer nema otkud.

“Penzija mi je 840 eura, imam kuću i neko gradilište koje bih prodala, ali nije uknjiženo na mene, već na pokojnog strica mojeg pokojnog muža. Živim s bolesnim sinom koji nema nikakvih primanja i trenutno sam u postupku ostvarivanja prava na inkluzivni dodatak.

Gdje sam potrošila novce koje sam pozajmila od tih ljudi? Pa, dala sam ih unucima da plate svoje dugove. Unuci nemaju financijske mogućnosti pomagati mi”, požalila se umirovljenica, ali nije pomoglo, piše Danica.