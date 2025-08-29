73-godišnjak završio u pritvoru zbog spaljivanja otpada. Izazvao požar...

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik dovršili su kriminalističko istraživanje nad 73-godišnjim muškarcem osumnjičenim za izazivanje požara u Skradinskom polju.

Kako je potvrđeno iz Policijske uprave šibensko-kninske, požar je izbio u srijedu, 27. kolovoza, oko 17 sati u zaseoku Pavasovići, kada je osumnjičeni spaljivao biljni otpad. Vatra se ubrzo proširila i zahvatila površinu od oko dva hektara, pri čemu su izgorjeli suha trava, nisko raslinje, borova šuma te desetak stabala maslina.

Protiv njega je podnesena kaznena prijava

Očevid, koji su proveli policijski službenici u suradnji s protupožarnim inspektorom, pokazao je da je uzrok požara bio otvoreni plamen.

Nakon provedenog istraživanja 73-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.