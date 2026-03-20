70-godišnjak ukrao motokultivator

Policijski službenici Postaje pomorske policije Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 70-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela krađe na štetu 41-godišnjaka.

Sumnjiči ga se da je u razdoblju od sredine prosinca 2025. godine do 14. ožujka 2026. godine na Zlarinu, iz otvorene garaže otuđio motokultivator u vlasništvu 41-godišnjaka.

Policijski službenici su tijekom istraživanja pronašli ukradeni motokultivator te će biti vraćen vlasniku.

Protiv osumnjičenog 70-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.