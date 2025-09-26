7. Perun Adventure Race ove subote seli središte događanja na SRC Petrićevo

U organizaciji Planinarskog društva Perun Podstrana ove se subote održava 7. izdanje Perun Adventure Racea (PAR), a za razliku od prethodnih godina glavno će se mjesto zbivanja preseliti na SRC Petrićevo.

Za posjetitelje je od 14:00 do 18:00 pripremljen prateći program na lokaciji: penjačka stijena namijenjena ponajprije djeci i mladima, ali otvorena za sve zainteresirane, te izložba fotografija posvećena volonterima – ključnoj karici PAR-a i PD Peruna.

Organizatori pozivaju mještane da se pridruže događanju i dočekaju natjecatelje na cilju, uz poruku kako je završiti PAR zahtjevan zadatak koji zaslužuje glasnu podršku.

Perun Adventure Race posljednjih je godina izgradio reputaciju dinamične sportsko-rekreativne manifestacije koja u fokus stavlja zajednicu: uz natjecatelje koji iskušavaju izdržljivost i vještine na terenu, događaj naglašava važnost volonterskog doprinosa i uključivanja publike. Ovogodišnje izdanje zadržava taj naglasak – dok se natjecatelji bore s izazovima staze, posjetitelji će moći aktivno sudjelovati u programu na Petrićevu i kroz izložbu upoznati lice „iza kulisa” utrke.

Događaj se odvija u subotu na SRC-u Petrićevo, uz program za javnost između 14:00 i 18:00. Organizator je Planinarsko društvo Perun Podstrana.