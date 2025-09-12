68-godišnjak napao maloljetnu djevojku. Završio je u pritvoru

U ranim jutarnjim satima u nedjelju, 7. rujna, Policijska postaja Dubrovnik zaprimila je prijavu maloljetne djevojke koja je stigla u pratnji majke i prijavila napad starije muške osobe.

U svojoj je prijavi navela kako je prethodno te večeri, nakon prethodnih nesuglasica oko prolaska stepenicama jednom od gruških ulica, muškarac fizički napao i pri tom joj nanio tjelesne ozljede koje su liječničkim pregledom okarakterizirane kao lake.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Postupajući po zaprimljenoj prijavi, policijski službenici su identificirali napadača i utvrdili da se radi o 68-godišnjaku čije je prebivalište na području Zagreba.

Uhićen je jučer, 11. rujna i odveden na kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno da je počinio kazneno djelo „Nasilničko ponašanje“ opisano u čl. 323 Kaznenog zakona nakon čega je, uz kaznenu prijavu, predan u pritvorsku jedinici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.