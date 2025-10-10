67-godišnjak prijavljen zbog iznude u pokušaja

​Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 67-godišnjakom zbog kaznenog djela iznuda u pokušaju.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni 67-godišnjak dana 6. listopada u popodnevnim satima u ugostiteljskom objektu u Skradinu, oštećenom 40-godišnjaku uputio ozbiljne prijetnje radi naplate nepostojećeg duga.

Nakon provedenog istraživanja osumnjičeni muškarc je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.