67-godišnja biciklistica teško ozlijeđena u prometnoj nesreći

U prometnoj nesreći teške tjelesne ozljede zadobila je 67-godišnja biciklistica

Jučer, 23. rujna oko 19.40 sati u Vodicama dogodila se prometna nesreća u kojoj je biciklistica zadobila teške tjelesne ozljede.

Prometna nesreća se dogodila na način da je 67-godišnjakinja upravljajući biciklom kolnikom ulice Ljudevita Gaja, udara u uzdignuti rub nogostupa uslijed čega gubi nadzor nad upravljačem bicikla te zajedno s biciklom pada na tlo uzdignutog nogostupa.

Od siline udara i pada 67-godišnjakinji su u Općoj bolnici u Šibeniku konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržana na daljnjem liječenju

Zbog izazivanja prometne nesreće 67-godišnjakinji izdan je obavezni prekršajni nalog.

