64-godišnjak kod kuće imao automatsku pušku i hrpu streljiva

Policijski službenici Policijske postaje Knin proveli su kriminalističko istraživanje nad 64-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, dana 10. ožujka u mjestu Plavno obavljena je pretraga kuće i drugih prostorija kojima se koristi osumnjičeni 64-godišnjak, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto:

spremnik automatske puške ispunjen s 30 komada bojevog vojnog streljiva kalibra 7,62 × 39 mm

158 komada bojevog vojnog streljiva kalibra 7,62 x 39 mm

plinska komora s pripadajućom cijevi za pušku

nastavak za cijev puške tzv. „papovka“

210 komada pištoljskog streljiva kalibra 7,62 mm

puška s užlijebljenim cijevima „M48“ i 15 komada bojevog vojnog streljiva kalibra 7,9 mm

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 64-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok će protiv njega zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana - neovlašteno posjedovanje 210 komada pištoljskog streljiva - biti podnesen optužni prijedlog.