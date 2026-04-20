56-godišnjak spaljivao biljni otpad, a vatra se nekontrolirano proširila

U Policijskoj postaji Drniš provedeno je kriminalističko istraživanje nad 56-godišnjakom osumnjičenim za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni 23. ožujka u mjestu Parčić, prilikom spaljivanja biljnog otpada, izazvao požar uslijed čega je došlo do nekontroliranog širenja vatre koja je zahvatila vinograd i maslinik u vlasništvu 62-godišnjaka.

Materijalna šteta procjenjuje se na iznos od oko 3000 eura.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog 56-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.