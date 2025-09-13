507 cvjetova za 507 ugašenih života: Split se sutra prisjeća onih kojih više nema

Povodom Svjetskog dana prevencije suicida Udruga Feniks i ove godine pripremila je cvjetove koje će podijeliti Splićanima. Ukupno je 507 cvjetova, u spomen na 507 ugašenih života. Akcija podjele održat će se sutra u splitskom Đardinu, u vremenu od 10 do 15 sati. Upravo danas je više od 40 vrijednih volontera dalo sve od sebe da pripreme sve za akciju koja se tradicionalno održava već šestu godinu zaredom. Zapakirali su cvijeće koje je prikupljeno zahvaljujući donacijama, ali i pripremili još mnogo toga.

Prema podacima MUP-a u Hrvatskoj je prošle godine od suicida preminulo 507 osoba, a ta je brojka veća u odnosu na godinu prije za 0.8 posto. Pad je zabilježen u skupini ljudi starijih od 65 godina (pao je za 17.1 posto), dok je, što je jako zabrinjavajuće, porastao broj mladih do 25 godina starosti koji se odluče na taj čin – brojka je veća za 51.9 posto (sa 27 slučajeva u 2023. godini narasla je na 41 u 2024.). Najveći broj suicida bilježi se na području PU zagrebačke (22.9 posto). Inače, na području Europske unije zabilježeno je 45.000 suicida u 2024. godini.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

507 ljudskih bića

„Ovom akcijom želimo osvijestiti ljude da je problem mentalnog zdravlja velik i alarmantan problem. Trebamo biti svjesni da ovih 507 komada cvijeća predstavlja 507 ljudskih bića koje smo nažalost izgubili jer na ovom svijetu nisu dobili onu vrstu podrške koja im je bila potrebna da žive sretni i ispunjeni i da budu i dalje s nama. To je ogroman gubitak i za njihove obitelji i za cijelu našu zajednicu. Ovom akcijom želimo ukazati na to da takvi ljudi hodaju oko nas, da se možda smješkaju, da su u liftu kad izlazimo iz zgrade, kad idemo na posao. Moramo se sjetiti onoga što smo nekako zaboravili u ovom užurbanom ritmu života, da se sjetimo biti ljudi jedni za druge, da pitamo i sami sebe kako smo i da pitamo druge kako su, i da saslušamo, da odvojimo to dragocjeno vrijeme jer poslije bude prekasno i bude nam žao da nismo imali vremena“, kazala nam je predsjednica Udruge Feniks Marina Vidović.

Cilj je ovom akcijom poslati poruku nade i sjetiti se onih kojih više nema.

„Želimo ovom akcijom koja je simbolična dati podršku tim obiteljima koje su izgubile svoje drage. Često ne želimo pričati o toj temi, nećemo ni pitat ako znamo da je netko u obitelji počinio suicid da ne bismo osobu povrijedili, a onda ta obitelj ostaje izolirana i stigmatizirana i čini se kao da taj član njihove obitelji nije ni postojao. Mi želimo ovim cvijetom, za koji se nadamo da će sugrađani otvorena srca primit i posadit, poslati poruku nade i sjetit se ljudi kojih među nama nažalost više nema. Izabrali smo vrstu cvijeća, sukulenata, koje je tvrdoglavo, prkosno, žilavo cvijeće koje izdrži i na kamenu i na grudi zemlje bez vode i time želimo poručiti da uvijek ima nade“, kaže nam dalje Marina.

Inače, iza Udruge Feniks brojni su hvalevrijedni projekti, no Udruga je još uvijek – beskućnik.

„Svaki dan raste broj ljudi kojima je potrebna pomoć, a mi još uvijek prostor nemamo. Imamo čak 11 psihoterapeuta na edukaciji koji su voljni darovati svoje dragocjeno vrijeme, ali moraju razgovarati s ljudima u kafiću jer nemamo gdje napravit savjetovalište. Upravo zato smo bili kreativni i, zahvaljujući donaciji Grada Splita, kupili smo jedan mobilni paviljon koji ćemo sutra staviti u Đardin za vrijeme akcije i taj šator će biti jedno mobilno Feniks pop-up savjetovalište u kojem će za vrijeme trajanja akcije, od 11 do 14 sati, biti dostupne tri naše divne volonterke – jedna psihologinja i dvije psihoterapeutkinje – s kojima će ljudi moći porazgovarati ako im je teško, bez uputnice, bez najave. Stvorit ćemo jednu malu ordinaciju u tom šatoru sa zavjesom gdje će ljudi imati privatnosti i moći će popričati s nekim tko stvarno zna slušat. Uz cvjetove ćemo dijeliti i osnažujuće porukice tipa 'Lijepo je što postojiš', 'Važno je što te ima', a na drugoj strani te poruke će biti naši kontakt podaci koje možete zadržati i dati nekome za koga mislite da bi mu dobro došlo“, pojašnjava nam dalje Vidović.

Broj suicida u Hrvatskoj i dalje je jako visok.

„Brojevi su, otkad mi bilježimo, iznad 500. Bilo je 570 pa je malo palo, ali i jedan čovjek koji se ubio je - previše. Brojevi su zaista zastrašujući, a ono što je posebno zastrašujuće je što raste stopa suicida mladih. Nažalost, Hrvatska je u Europi na prvom mjestu po broju suicida osoba starije životne dobi. To je zaista za zamislit se, za zapitat se što je to što radimo krivo. Očito puno toga kad naši stari i mladi ne mogu više podnijeti da budu ovdje“, kaže nam sugovornica.

Na kraju se zahvalila svima onima koji su omogućili ovu akciju.

„Zahvaljujem svima koji su donirali, donijeli, uplatili, poslali autobusom… bili smo dirnuti reakcijom svih. Dobili smo dovoljan broj cvjetića, čak i nešto više, a taj višak planiramo posaditi. Dobili smo i neke financijske donacije jer su ljudi željeli sudjelovati, a nemaju cvijeće. Te novce ćemo preusmjeriti tako da što više ljudi dobije besplatnu psihoterapijsku pomoć.“