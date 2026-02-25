50-godišnjakinju dobro "okrpilo" po džepu. Evo zbog čega

Općinski prekršajni sud proglasio je krivom 50-godišnju vozačicu koju su u nedjelju, 22. veljače 2026. godine u noćnim satima na području Splita zaustavili policijski službenici prometne policije.

Obavljenom kontrolom je utvrđeno da je upravljala vozilom pod utjecajem alkohola, odbila je zahtjev policijskog službenika da se podvrgne testiranju na prisutnost droge u organizmu, posjedovala je kokain, a nije imala vozačku dozvolu. Vozačici je izmjerena koncentracija alkohola od 1,01 g/k, isključena je iz prometa i zadržana u policijskoj postaji.

Uhićena je i u žurnom postupku odvedena na sud. Sudu je predloženo da joj se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana, novčana kazna i zabrana upravljanja vozilom.

Sud je utvrdio da je kriva za počinjene prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporaba droga te joj je izrekao pravomoćnu kaznu u visini 2.673, 61 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.