50-godišnjak uporno krao milodare iz iste crkve, na djelu ga uhvatio svećenik

Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Dubrovnik 50-godišnji državljanin Albanije sumnjiči se za produljeno kazneno djelo teške krađe.

Naime, nakon što ga je župnik crkve s područja Dubrovnika na video nadzoru uočio kako krade novac iz kutije za milodare koja se nalazi ispred ulaznih vrata u trijemu crkve, zadržao ga je i pozvao policiju.

Muškarac je uhićen i priveden u prostorije policije gdje je alkotestiranjem utvrđeno kako je pod utjecajem alkohola od 0,13 g/kg.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je u desetak navrata iz crkve krao milodare u neutvrđenom iznosu.

Osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske nakon čega je odveden sucu istrage Županijskog suda u Dubrovniku koji mu je odredio istražni zatvor.