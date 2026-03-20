50-godišnjak uhićen zbog nekoliko krađa - ukrao solarne panele, vodokotlić, SUP, električno kuhalo, sliku sa zida...

Nema šta nije pokupio, odnio sve što mu se našlo pod rukom

Policijski službenici Policijske postaje Vodice proveli su kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje pet kaznenih djela teške krađe.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni muškarac točno neutvrđenog dana 2025. godine u Betini, s ciljem oduzimanja tuđe pokretne stvari te protupravnog stjecanja imovinske koristi, provalio u obiteljsku kuću u kojoj vlasnik povremeno boravi, odakle je otuđio agregat, solarni punjač, tri solarna panela, pretvarač za struju i više komada alata.

Nadalje je utvrđeno da je osumnjičeni u razdoblju od 1. prosinca 2025. godine do 13. ožujka 2026. godine u Pirovcu, s ciljem oduzimanja tuđe pokretne stvari te protupravnog stjecanja imovinske koristi, provalio najprije u podrum obiteljske kuće u kojoj vlasnik povremeno boravi odakle je otuđio električno kuhalo, a potom u nedovršeno visoko potkrovlje kuće odakle je otuđio bicikl, radijator, zapakirani vodokotlić, zapakirani okrugli stakleni stol i nadzemni hidrant.

Sumnjiči ga se da je u razdoblju od 20. veljače do 11. ožujka u Betini provalio u obiteljsku kuću odakle je otuđio zidnu sliku.

Također se sumnjiči da je u razdoblju od 20. veljače do 13. ožujka u Pirovcu provalio u obiteljsku kuću u kojoj vlasnik povremeno boravi, odakle je otuđio jastuk, više komada posteljine i plahti, keramički difuzor i razne ukrasne predmete.

Sumnjiči ga se da je u razdoblju od 20. veljače do 10. ožujka u Betini, s ciljem oduzimanja tuđe pokretne stvari te protupravnog stjecanja imovinske koristi, provalio u garažu koja se nalazi u sklopu obiteljske kuće, odakle je otuđio gumeni čamac, SUP, metalni nosač za jahtu, izvanbrodski motor i kanistar s gorivom.

Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima procjenjuje se na iznos od oko 18.000 eura.

Policijski službenici su tijekom istraživanja pronašli i veći dio otuđenih predmete koji će biti vraćeni oštećenim osobama.

Protiv osumnjičenog 50-godišnjaka koji se trenutačno nalazi u istražnom zatvoru, bit će podneseno posebno izvješće kao nadopuna kaznene prijave.

