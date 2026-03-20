50-godišnjak uhićen zbog nekoliko krađa - ukrao solarne panele, vodokotlić, SUP, električno kuhalo, sliku sa zida...

Policijski službenici Policijske postaje Vodice proveli su kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje pet kaznenih djela teške krađe.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni muškarac točno neutvrđenog dana 2025. godine u Betini, s ciljem oduzimanja tuđe pokretne stvari te protupravnog stjecanja imovinske koristi, provalio u obiteljsku kuću u kojoj vlasnik povremeno boravi, odakle je otuđio agregat, solarni punjač, tri solarna panela, pretvarač za struju i više komada alata.

Nadalje je utvrđeno da je osumnjičeni u razdoblju od 1. prosinca 2025. godine do 13. ožujka 2026. godine u Pirovcu, s ciljem oduzimanja tuđe pokretne stvari te protupravnog stjecanja imovinske koristi, provalio najprije u podrum obiteljske kuće u kojoj vlasnik povremeno boravi odakle je otuđio električno kuhalo, a potom u nedovršeno visoko potkrovlje kuće odakle je otuđio bicikl, radijator, zapakirani vodokotlić, zapakirani okrugli stakleni stol i nadzemni hidrant.

Sumnjiči ga se da je u razdoblju od 20. veljače do 11. ožujka u Betini provalio u obiteljsku kuću odakle je otuđio zidnu sliku.

Također se sumnjiči da je u razdoblju od 20. veljače do 13. ožujka u Pirovcu provalio u obiteljsku kuću u kojoj vlasnik povremeno boravi, odakle je otuđio jastuk, više komada posteljine i plahti, keramički difuzor i razne ukrasne predmete.

Sumnjiči ga se da je u razdoblju od 20. veljače do 10. ožujka u Betini, s ciljem oduzimanja tuđe pokretne stvari te protupravnog stjecanja imovinske koristi, provalio u garažu koja se nalazi u sklopu obiteljske kuće, odakle je otuđio gumeni čamac, SUP, metalni nosač za jahtu, izvanbrodski motor i kanistar s gorivom.

Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima procjenjuje se na iznos od oko 18.000 eura.

Policijski službenici su tijekom istraživanja pronašli i veći dio otuđenih predmete koji će biti vraćeni oštećenim osobama.

Protiv osumnjičenog 50-godišnjaka koji se trenutačno nalazi u istražnom zatvoru, bit će podneseno posebno izvješće kao nadopuna kaznene prijave.