5. Kongres obiteljskog smještaja pružit će iznajmljivačima odgovore na važna pitanja: "Preporučamo da se svi papiri riješe..."

U Splitu se održava 5. Kongres obiteljskog smještaja, 20. i 21. veljače 2026. u Hotelu Radisson Blu u Splitu, pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta te uz partnerstvo Hrvatske turističke zajednice. Tim povodom održana je konferencija za medije u Turističko-ugostiteljskoj školi, a na njoj su sudjelovali Barbara Marković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja, Stipe Čogelja, dožupan Splitsko-dalmatinske županije, Tomislav Šuta, gradonačelnik Grada Splita, Joško Stella, zamjenik direktorice Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Alijana Vukšić, direktorica Turističke zajednice Grada Splita, te Andrea Bilandžić, profesorica Turističko-ugostiteljske škole Split, s učenicima koji sudjeluju u organizaciji i promociji Kongresa

Na konferenciji su predstavljene ključne teme i program jubilarnog 5. Kongresa obiteljskog smještaja.

"Grad Split prvi put sudjeluje u organiziranju i daje maksimalnu potporu kongresu. Privatni iznajmljivači su jako bitni za grad Split, bitni su za ponudu u gradu, za naš turizam, da sve to skupa bude objedinjeno sa planom upravljanja destinacijom koji je u fazi dorade i očekujemo da će se staviti u javno savjetovanje.

Naš cilj je da u budućnosti dobijemo sadržajan turizam sa onim što gradu Splitu treba, da se postigne ravnoteža kratkoročnih i dugoročnih najmova, da se vide rezultati samog Ministarstva turizma i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i paralelno s tim da se mladim ljudima koji imaju problem sa rješavanjem stambenog pitanja u suradnji s RH iznađe rješenje. Očekujemo uskoro dolazak ministra Bačića i točno ćemo izdefinirati sve bitne projekte koji su od važnosti. Bitno je uspostavit ravnotežu između turizma i svakodnevnog života ljudi", kazao je ovom prigodom splitski gradonačelnik.

"Možemo istaknuti iznimnu važnost ovog kongresa s obzirom da dolazi do jako velikih promjena na turističkim tržištima. Mijenjaju se trendovi, uvode se nove tehnologije i upravo su ovakvi kongresi prilika da ti naši privatni iznajmljivači usvoje nova znanja koja će im pomoći da budu konkurentniji na ovom zahtjevnom turističkom tržištu. Kada uzmemo u obzir da su ovo kongresi samo kruna brojnih edukacija koje se organiziraju u našem gradu, sigurni smo da će ovaj kongres iznjedriti neka nova rješenja i omogućiti našim iznajmljivačima da budu ambasadori našeg turizma, da pruže dobrodošlicu svakom našem gostu, ustvari da turista pretvore u gosta koji će nam se sigurno vratiti", kaže Alijana Vukšić.

"Kongres se održava 20. i 21. veljače, očekujemo navalu, već vidimo po prijavama. Morat ćemo prednost davati članovima udruge kojih imamo dosta tako da svi nađu svoje mjesto. Nudimo konkretna rješenja u dva dana. Prvi dan imamo zakonodavni dio gdje nam gostuju ljudi iz Ministarstva financija, Ministarstva turizma, Državnog inspektorata... i gdje nudimo konkretne odgovore na pitanja koja muče naše iznajmljivače. Ta pitanja skupljamo tijekom cijele godine, a zatim izaberemo ona najvažnija i na njih dajemo odgovore. Drugi dan radimo radionice i praktični dio", kaže Barbara Marković.

Jedno od važnih pitanja je registracijski broj.

"Jedno od pitanja na koja ćemo odgovarati na kongresu je novitet registracijskoga broja koji se uvodi. Imamo dosta veliku sivu zonu. Recimo ljudi su oglašeni na većim platformama, a nisu zapravo registrirani ili pod svojim objektom nude više smještajnih jedinica. Prava brojka se upravo sada pokazuje jer su ljudi pohrlili riješiti papire. Mi iz udruge preporučamo da se svi papiri riješe do početka lipnja upravo zato što se bez tog registracijskog broja se više nećete moći prijaviti na platforme", pojasnila je Marković.