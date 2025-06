5.000 redara za Thompsonov koncert. Gdje će ih naći i hoće li to biti dovoljno?

Za točno mjesec dana na zagrebačkom Hipodromu bit će održan koncert Marka Perkovića Thomspona gdje se očekuje dolazak pola milijuna ljudi i koji će stoga biti događaj godine ne samo u estradnom, nego i u organizacijskom i sigurnosnom smislu.

Dok se na samom mjestu događaja već postavlja konstrukcija pozornice, nadležne službe još čekaju sigurnosni elaborat koji bi trebao definirati brojne organizacijske detalje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U ponedjeljak je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio da je prijavljeno javno okupljanje povodom koncerta 5. srpnja, jer formalno je riječ o privatnom skupu.

'To je osnovna prijava koju treba nadopuniti s raznim elaboratima koji se tiču svih aspekata organizacije na tako velikom događaju', rekao Božinović.

A član Thompsonova menadžmenta Zdravko Barišić rekao je prošloga tjedna za Jutarnji list da organizatori u suradnji s MUP-om i privatnim agencijama planiraju angažirati četiri do pet tisuća redara i zaštitara te da će umjesto pokretnih kuhinja s uobičajenom ponudom brze hrane posjetiteljima biti ponuđeni zapakirani i deklarirani sendviči i energetske pločice.

Da će gužva tog dana biti neminovna, to više što se koncert preklapa s jednim od udarnih ljetnih turističkih vikenda, smatra stručnjak za sigurnost Bono Marjanović.

On je za N1, prije dva mjeseca, kada je još bila aktualna informacija o 250 tisuća, a ne pola milijuna posjetitelja, rekao da bi bilo lakše da se koncert održi u dva termina.

Sada smatra da o toj varijanti vjerojatno nitko više i ne razmišlja.

'Sve je u tehničkom i organizacijskom smislu podređeno tom datumu. Naravno, nije sveto pismo da se koncert mora održati samo u tu subotu, 5. srpnja, ali uzmite u obzir da bi sada 'razbijanje' na dva termina iziskivalo ogromne dodatne financijske izdatke za samog organizatora, ali i dodatni angažman svih ostalih koji su u tome. I da se koncert održi u dva dana opet bi bila velika gužva', kaže Marjanović.

'A to onda znači i dva dana zakupa prostora, dva dana angažmana zaštitara, dva dana dežurstava hitne medicinske pomoći, vatrogasaca i ostalih službi, dvostruki najam potrebnog osoblja i svih ostalih sustava, a to nisu mali iznosi, dodaje, javlja N1.

Thomsponov menadžer spomenuo je angažman četiri do pet tisuća zaštitara. Marjanovića su pitali hoće li to biti dovoljno na pola milijuna ljudi i imaju li domaće zaštitarske tvrtke uopće toliko kadrovskih kapaciteta.

'Kada se govori o zaštitarima pod tim se ne podrazumijevaju samo licencirani zaštitari, nego i redari, razni volonteri, pripadnici civilne zaštite, vjerojatno i nešto pripadnika službi sigurnosti, studenti... a ne treba zaboraviti i angažman članova braniteljskih udruga. Mislim da su svi oni ubrojani u tih pet tisuća. Ja sam govorio i o manjem broju zaštitara dovoljnom za osiguravanje samog skupa - dvije i pol do tri tisuće ljudi. No, u to nisam ubrojao prometno i trasno osiguranje i osiguranje na parkiralištima. Sam domaći zaštitarski sektor sigurno nema tog kapaciteta, jer ako bude angažirano toliko zaštitara, trpjet će sigurnost drugih objekata koji iziskuju njihov angažman', objašnjava Marjanović.

Dodaje kako za osiguranje takvog skupa ne moraju biti angažirani isključivo licencirani zaštitari.

'Organizator može imati redarsku službu u kojoj, prema zakonu, mora biti 15 posto licenciranih zaštitara. Svi ostali bit će angažirani iz skupina koje sam naveo', kaže.

I odluku da na Hipodromu uoči i za vrijeme koncerta ne bude pokretnih kuhinja i štandova s brzom hranom smatra razumnom.

'Ako bi samo svaki peti posjetitelj zastao na takvom štandu da kupi pivo ili neku hranu to bi već omelo protočnost i izazvalo još veću gužvu. A osim toga i potencijalnu mogućnost za počinjenje drugih kaznenih djela. Ako ne bi svugdje bilo moguće kartično plaćanje stvorila bi se potencijalna situacija da netko pokuša opljačkati one kod kojih će biti novac od utrška', napominje.

Na kraju je objasnio zašto se nada da će u sigurnosnom smislu sve proteći dobro.

'Tamo će, recimo to tako, na jednom mjestu biti navijači iste momčadi. Naravno, uvijek može biti nekih fitilja i na to treba biti spreman. Nije samo organizator taj koji će voditi brigu o sigurnosti, nego i nadležne državne i javne službe. Ne samo zbog samog osiguranja koncerta, nego i javne sigurnosti općenito', kazao je stručnjak za sigurnost Bono Marjanović.