48-godišnjak iz Splita ide u zatvor

Policijski službenici su u ponedjeljak, 16. ožujka 2026. godine tijekom dana u Splitu uhitili 48-godišnjeg vozača koji je zaustavljen u ulici Zbora narodne garde. Obavljenom kontrolom utvrđeno je da upravlja vozilom dok mu je na snazi pravomoćna zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom ''B'' kategorije i kod sebe prilikom kontrole nije imao vozačku dozvolu.

S obzirom na to da je muškarac do sada već kažnjavan zbog identičnog prekršaja, uhićen je i sljedećeg dana odveden je na nadležni sud. Policija je sudu predložila da mu se zbog statusa ponavljača odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora u trajanju od 40 dana, da mu se izrekne novčana kazna i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom ''B'' kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od sedam dana, nakon čega su ga policijski službenici predali u zatvor, a uskoro će biti donesena i odluka o kazni za počinjeni prekršaj.