47-godišnjak se ugušio na obiteljskom božićnom slavlju: Ubio ga panettone i kriška mandarine

Božićno slavlje u talijanskom mjestu Settimo Torinese završilo je tragično nakon što je 47-godišnji muškarac preminuo od gušenja tradicionalnim božićnim kolačem panettoneom. Kako piše Corriere della Sera, nesreća se dogodila u domu njegovih roditelja, gdje se obitelj okupila kako bi proslavila blagdan.

Preminuli je identificiran kao Giovanni Lopez. Prema dostupnim informacijama, nalazio se u roditeljskoj kući u ulici Foglizzo, u četvrti Borgo Nuovo, kada su mu komad panettonea i, najvjerojatnije, kriška mandarine iznenada blokirali dišne putove.

Obitelj mu je odmah pokušala pomoći te je pozvala hitne službe. Iako su liječnici stigli u roku od nekoliko minuta, muškarcu više nije bilo spasa i mogli su samo konstatirati smrt.

Na mjesto događaja izašli su i karabinjeri te mrtvozornik, a smrt je službeno proglašena nesretnim slučajem uzrokovanim gušenjem.