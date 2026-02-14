450 trkača preplavilo Rivu: Održana Family Run & Fun utrka u sklopu Split Marathona

Ova popularna rekreativna utrka i ove je godine okupila velik broj sudionika – na startu se našlo oko 450 trkača svih generacija, od najmlađih do njihovih roditelja, ali i rekreativaca željnih dobre zabave i laganog sportskog izazova.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Ciljna ravnina na Rivi bila je ispunjena osmijesima, navijanjem i pljeskom, a sve sudionike na cilju su dočekale zaslužene medalje. Upravo je ova utrka zamišljena kao spoj sporta, obitelji i zajedništva, s naglaskom na sudjelovanje i pozitivnu atmosferu.

U EXPO fun zoni na Rivi, nakon završetka utrke, upriličena je i dodjela nagrada najbržim natjecateljima.

Apsolutni pobjednici utrke:

Luka Bošnjak (CRO) Serhii Kirchyk (CRO) Emil Jones (CRO)

Family Run & Fun još je jednom potvrdio kako Split Marathon nije rezerviran samo za profesionalne trkače, već je riječ o manifestaciji koja potiče aktivan način života i okuplja cijele obitelji u sportskom duhu.