Close Menu

450 trkača preplavilo Rivu: Održana Family Run & Fun utrka u sklopu Split Marathona

FOTOGALERIJA Pogledajte kako je bilo
U sklopu manifestacije 26. SPLIT MARATHON, danas je u 15.30 sati sa splitske Rive стартala druga utrka programa – Family Run & Fun powered by Slobodna Dalmacija na 2 kilometra.

Ova popularna rekreativna utrka i ove je godine okupila velik broj sudionika – na startu se našlo oko 450 trkača svih generacija, od najmlađih do njihovih roditelja, ali i rekreativaca željnih dobre zabave i laganog sportskog izazova.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
split marathon 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Ciljna ravnina na Rivi bila je ispunjena osmijesima, navijanjem i pljeskom, a sve sudionike na cilju su dočekale zaslužene medalje. Upravo je ova utrka zamišljena kao spoj sporta, obitelji i zajedništva, s naglaskom na sudjelovanje i pozitivnu atmosferu.

U EXPO fun zoni na Rivi, nakon završetka utrke, upriličena je i dodjela nagrada najbržim natjecateljima.

Apsolutni pobjednici utrke:

  1. Luka Bošnjak (CRO)
  2. Serhii Kirchyk (CRO)
  3. Emil Jones (CRO)

Family Run & Fun još je jednom potvrdio kako Split Marathon nije rezerviran samo za profesionalne trkače, već je riječ o manifestaciji koja potiče aktivan način života i okuplja cijele obitelji u sportskom duhu.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
1
Laž
0
Sad
0
Mad
0