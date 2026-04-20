43-godišnji taksist pokušao oteti mobitel maloljetnici te je bacio na tlo, evo zbog čega se sve dogodilo

​U Policijskoj postaji Šibenik provedeno je kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjakom osumnjičenim za razbojništvo u pokušaju i tjelesnu ozljedu na štetu maloljetne osobe.

Sumnjiči se da je u subotu 18. travnja dvadesetak minuta nakon ponoći u Šibeniku, u Ulici Stipe Ninića, u svojstvu taxi vozača prevozio dvije maloljetnice. Budući da nisu imale novca za plaćanje usluge taksi prijevoza, jedna od maloljetnih osoba otišla je kući kako bi donijela novac, a za to vrijeme osumnjičeni i druga maloljetna osoba izašli su iz taxi vozila. U trenutku kad se maloljetna osoba pokušala udaljiti ne podmirivši račun za taxi usluge, osumnjičeni ju je uhvatio rukama za gornji dio jakne te povukao, pritom joj pokušavajući oduzeti mobilni uređaj, nakon čega je maloljetna osoba pala na tlo, a osumnjičeni muškarac nastavio je s povlačenjem maloljetne osobe u cilju oduzimanja mobitela, u čemu nije uspio.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Neposredno nakon navedenog događaja osumnjičeni 43-godišnjak pozvao je policiju.

U Općoj bolnici u Šibeniku maloljetnoj osobi konstatirane su lakše tjelesne ozljede.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 43-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.