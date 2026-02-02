43-godišnjakinja završila na Bilicama zbog upornog ponavljanja prometnih prekršaja

Policijski službenici su nedjelju u 1,30 sati na području Trogira zaustavili 43-godišnju vozačicu koja je odbila zahtjev policijskog službenika da obavi testiranje na prisutnost droge u organizmu.

S obzirom na to da je vozačica ponavljač teških prometnih prekršaja i do sada je dva puta kažnjena zbog vožnje u alkoholiziranom stanju (izmjerena koncentracija joj je oba puta bila veća od 1,5 g/kg) i vožnje unatoč zabrani, uhićena je i uz optužni prijedlog odvedena na nadležni sud.

Sudu je predloženo da joj se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana. Sud joj je odredio zadržavanje u trajanju od osam dana s obzirom na to da je u postupku utvrđeno da postoji opravdana bojazan da će nastaviti s činjenjem prekršaja.

Predana je u zatvor.