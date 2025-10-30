40 godina se šuškalo o njihovoj aferi, a sada je osramoćeni bivši kralj napokon otkrio istinu: "Osjećala sam se neugodno što sam ostala sama s njim u sobi..."

Osramoćeni bivši španjolski kralj Juan Carlos, koji je abdicirao 2014. zbog niza skandala, ponovno je u središtu pozornosti svjetske javnosti.

Njegovi memoari 'Pomirenje' bit će objavljeni sljedećeg tjedan, a neki detalji su već poznati. Tako je konačno otkrio kakav je njegov odnos sa snahom Letiziom.

U svojoj knjizi osvrnuo se i na navodnu aferu s princezom Dianom. O njihovoj aferi počelo se pisati 1980-ih, nakon što su Diana i princ Charles boravili s Williamom i Harryjem u ljetnoj rezidenciji španjolske kraljevske obitelji u Palma de Mallorci.

Međutim, Juan Carlos je porekao da je ikada imao aferu s princezom od Walesa. Kako piše, Diana je bila hladna, šutljiva, distancirana, osim u prisutnosti paparazza, a prema njemu se ponašala odbojno.

Andrew Morton, njezin biograf, rekao je da ga je opisala kao 'vrlo pohotnog muškarca'. Kako je napisao u svojoj knjizi, svojim je prijateljicama nakon posjeta Mallorci rekla: ' Osjećala sam se neugodno što sam ostala sama s njim u sobi, iako vas mogu uvjeriti da se ništa nije dogodilo.'

Za Carlosa se kaže da je bio takav ženskaroš da je španjolska tajna služba bila prisiljena ubrizgavati mu ženske hormone kako bi smanjila njegov libido jer je postao problem za državu.

José Manuel Villarrejo, bivši policijski povjerenik, iznio je ovu tvrdnju tijekom parlamentarnog saslušanja 2024. godine. Tvrdio je da je Nacionalni obavještajni centar Carlosu ubrizgao 'ženske hormone i inhibitore testosterona kako bi smanjio njegov libido, jer se smatralo problemom za državu što je bio tako strastvena osoba'.

Njegova navodna afera s poslovnom ženom i pripadnicom visokog društva Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn jedan je od mnogih razloga zašto je abdicirao 2014. godine.

I za Dianu se tvrdi da je tijekom života imala nekoliko afera. Navodno se njezina prva afera dogodila 1985. godine, kada se zaljubila u svog tjelohranitelja, Barryja Mannakeeja.

'Tjelohranitelj je možda jedini pravi muškarac kojeg princeza susreće. Njegova snažna ramena krče put naprijed u gomili', rekla je Tina Brown, autorica knjige 'Dianine kronike', prenosi Story.