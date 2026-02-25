37-godišnjak završio na Bilicama zbog droge

Istražni zatvor određen je 37-godišnjem muškarcu koji je jučer uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku jer je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

Muškarac koji je do sada dva puta pravomoćno osuđen zbog istog kaznenog djela, uhićen je i kriminalistički obrađen te je utvrđeno da je posjedovao drogu radi daljnje preprodaje.

Tijekom pretrage stana kojega 37-godišnjak koristi na području Splita policijski službenici Druge policijske postaje pronašli su 59 grama marihuane raspoređene u šest vrećica, hašiš, pet mobilnih telefona i novac. Pronađeni predmeti su oduzeti.

Nakon dovršenog istraživanja uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.