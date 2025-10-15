36-godišnjak napao 51-godišnjaka u ugostiteljskom objektu

U Policijskoj postaji Šibenik provedeno je kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda u pokušaju na štetu 51-godišnjaka.

Muškarac se sumnjiči da je 10. listopada u ugostiteljskom objektu u Šibeniku, tjelesno napao 51-godišnjaka i pritom ga ozlijedio. Oštećenom 51-godišnjaku je pružena liječnička pomoć u Općoj bolnici u Šibeniku, gdje je liječničkim pregledom utvrđeno da je lakše ozlijeđen.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.